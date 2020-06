Calciomercato, Menez può tornare in Italia: tratta con la Reggina

Jeremy Menez potrebbe tornare in Italia e ripartire dalla Serie C. La sua avventura al Paris Fc, Ligue2 francese, è terminata ufficialmente nelle ultime ore e sulle tracce del francese, classe 1987, è piombata la Reggina, adesso in Serie C ma in corsa per ottenere la promozione in B. La trattativa tra le parti è concreta con un triennale offerto dalla società di Luca Gallo. Menez ha giocato per 3 stagioni con la Roma prima di andare al Psg e far ritorno in Italia al Milan per 2 anni.

(alfredopedulla.com)

