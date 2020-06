Calciomercato, De Zerbi: "Boga pronto per una big"

TMW RADIO - Jeremie Boga è tra i nomi accostati alla Roma per la prossima campagna acquisti, anche se sull'esterno del Sassuolo è forte la concorrenza del Napoli, tra le altre. Per il tecnico dei neroverdi, De Zerbi, l'attaccante esterno è pronto al grande salto.

Teme una distrazione dal calciomercato? Boga e Locatelli, quale il più pronto per il grande salto?

"Sono pronti sia loro due, ma anche Berardi, Traorè e Djuricic. Il mercato purtroppo incide sempre, le voci ormai circolano sempre. Venendo da tre mesi senza calcio, viene fuori la passione. Se uno ama questo sport, può essere solo in parte deconcentrato da certe voci"

Boga è anche un giocatore pronto per fare tutta la fascia? È più attaccante o esterno che aiuta la difesa?

"È un talento naturale, abbiamo visto che nell’uno contro uno è forte, ma anche contro due. Doveva mettere a posto l’attacco in profondità e la fase difensiva, un po’ sconosciuta. Nell’ultimo periodo è cresciuto tantissimo anche sotto questo aspetto. Lo prendo ad esempio ora per come attacca la profondità. Ora è un giocatore a tutta fascia. Non ne vedo tanti in giro con le sue qualità"