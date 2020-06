Calciomercato, dal Brasile: per Gerson pronti 35 milioni dal Chelsea. E la Roma può incassarne 2,3

Continuano i roumors sull'interessamento del Chelsea per Gerson, centrocampista passato dalla Roma al Flamengo la scorsa estate. Il portale dell'emittente sportiva brasiliana parla di una sostanziosa offerta in procinto di essere presentata dai Blues per accaparrarsi il classe '97: 35 milioni di euro a fronte degli 11,8 spesi dal club carioca per acquistarne il cartellino dai giallorossi.

Il rimpianto di averlo ceduto a circa un terzo del valore di cui si parla attualmente, però, verrebbe parzialmente attenuato dalla percentuale sulla cessione che la Roma conserva in virtù degli accordi con il Flamengo. Ai giallorossi spetta infatti il 10% della cifra eccedente rispetto al prezzo di cessione: ammesso e non concesso che Gerson passi al Chelsea per 35 milioni, nelle casse della Roma finirebbe un importo di poco superiore ai 2,3 milioni di euro.

