Giacomo Bonaventura lascerà il Milan al termine della stagione e sta trattando con il club rossonero per restare fino ad agosto. Secondo le ultime indiscrezioni ci sono stati i primi colloqui tra le parti per la proroga del contratto, in scadenza il prossimo 30 giugno. Con il finale procrastinato ad agosto, il club ha chiesto al calciatore di prolungare di comune accordo l'intesa per altri due mesi. Dopo i primi confronti, si respira ottimismo e serenità tra le parti.

(tuttomercatoweb.com)