Calciomercato, ag. Montiel: «Tante richieste, anche dall'Italia. È pronto per giocare in Europa»

RADIO LA RED - Recentemente è stato accostato alla Roma, nelle scorse ore il suo agente è uscito di nuovo allo scoperto, rivelando di aver ricevuto numerose richieste per il suo assistito. Il nome in questione è quello di Gonzalo Montiel, terzino del River Plate. L'agente Marcelo Carracedo ha parlato della sua situazione alla radio argentina

"Ci sono diverse squadre che hanno chiamato e sono interessate a Montiel - le sue parole - Il West Ham ha già fatto un'offerta a gennaio e penso che ne farà anche una in questo mercato. E anche dall'Italia potrebbe anche arrivare un'altra offerta. È ancora una fase iniziale del mercato. I campionati stanno iniziando e dipende da come finiscono, se si qualificano per le coppe o no. Chiaramente, ora sborsare 20 milioni è impossibile. Quando me lo chiedono quanto costa, rispondo "La clausola rescissoria è questa. Dimmi quanto vuoi pagare e poi trattiamo con il River". Prima della pandemia si parlava di 10 o 12 milioni di euro, ma penso che raggiungere qui numeri sarà difficile. Se non ci fosse stata la pandemia, direi che all'80-90% sarebbe andato via in questa sessione di mercato. In questo scenario, penso che un'offerta arriverà, ma non so se alle cifre richieste dal River. Se andrà via - conclude -, lo farà per giocare in uno dei 4 maggiori campionati europei"