Calciomercato Roma, Todibo si allontana: sul difensore è in vantaggio l'Everton

Todibo, giocatore di proprietà del Barcellona e attualmente in prestito allo Schalke 04, continua a far parlare di sé in vista dell'inizio del prossimo mercato estivo. Sul difensore nei giorni scorsi si era registrato un forte interessamento della Roma, che però adesso sembra esser stata scavalcata dall'Everton di Carlo Ancelotti. Come riporta il quotidiano sportivo spagnolo infatti, il giocatore difficilmente resterà in Germania e sembra non rientrare nei progetti futuri dei bluagrana che sono pronti a cederlo per la prossima stagione.

(Sport)