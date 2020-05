In attesa di conoscere il destino della Serie A i club del massimo campionato italiano iniziano a muoversi in vista dell'apertura del mercato estivo. Tra questi c'è anche la Roma, che sarebbe in cerca di un attaccante per la prossima stagione, che sia in grado di far rifiatare Edin Dzeko. Sembrerebbe che il ds Petrachi abbia messo gli occhi su Joao Pedro, attaccante del Cagliare, su cui però è molto forte anche l'interesse del Torino.

(tuttosport.com)

