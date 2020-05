Il PSG fa sul serio per Lorenzo Pellegrini. Leonardo infatti, ds del club francese, sta studiando un piano per convincere il centrocampista della Roma a trasferirsi in Francia: il club transalpino infatti sarebbe pronto a pagare la clausola rescissoria da 30 milioni presente sul contratto del centrocampista. Leoardo sembra pronto a prendere contatti con l'entourage del giocatore per iniziare a discutere dell'ipotetico ingaggio che percepirebbe a Parigi.

