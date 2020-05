Calciomercato Roma: Psg ed Everton sulle tracce di Pellegrini

Per la Roma si prospetta un altro calciomercato fatto di cessioni e plusvalenze. E nonostante abbia giurato amore ai colori giallorossi, anche Lorenzo Pellegrini potrebbe rientrare tra i sacrificati. Come scrive su twitter il giornalista Nicolò Schira, infatti, sul numero 7 ci sarebbe l'interesse, oltre che del PSG, anche dell'Everton, pronti a pagare la clausola da 30 milioni.

#PSG and #Everton are interested in #Roma midfielder Lorenzo #Pellegrini. The two clubs are ready to pay his release clause (€30M payable in two installments of 15). #transfers #EFC

— Nicolò Schira (@NicoSchira) May 17, 2020