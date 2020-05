Calciomercato Roma, Pezzella di ritorno dal Modena: il classe 2000 piace al Pescara

A fine stagione il ds Petrachi avrà il compito di trovare una sistemazione alla schiera di giocatori che rientreranno dai prestiti nelle varie squadre. Tra questi c'è il giovane centrocampista Salvatore Pezzella, reduce da una buona stagione in Serie C, nel Modena, dove ha collezionato 24 presenze, 2 gol e un assist. Il classe 2000 romano, cresciuto nelle giovani della Roma, in estate farà ritorno a Trigoria ma sarà solo di passaggio. Infatti il profilo di Pezzella piace molto al Pescara dove, come riferisce il quotidiano emiliano, potrebbe essere girato in prestito.

(Gazzetta di Modena)