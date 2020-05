Calciomercato Roma, nessuno sconto per Schick: i giallorossi chiedono 29 milioni

Il calciomercato della Roma sembra continuare a non sbloccarsi. La squadra giallorossa infatti come primo obiettivo in vista del mercato estivo ha quello di cedere per poter monetizzare qualche giocatore. In cima alla lista cessione cè il nome di Patrick Schick, attualmente in prestito al Lipsia e che il club tedesco vorrebbe riscattare anche per la prossima stagione. Secondo quanto appreso dal profilo Twitter di Paolo Rocchetti, non ci sarebbe ancora nessun tipo di accordo ufficiale tra i due club, che anzi sembrano essere molto distanti tra loro. Il Lipsia chiede di pagare il giocatore meno di 25 milioni, mentre i giallorossi sarebbero fermi sui 29 milioni.

