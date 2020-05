Calciomercato Roma, mirino sui parametri zero: Vertonghen, Bonaventura, Pedro e Mertens. Poche speranze per l'attaccante del Napoli

GAZZETTA.IT - Paulo Fonseca non intende mollare: si è dato due anni, massimo tre, per vincere con la Roma e per questo vorrebbe giocatori esperti e da inserire subito in rosa. Come Smalling e Mkhitaryan un anno fa, al netto dei problemi fisici dell’armeno. Per questo la società, con la collaborazione di Franco Baldini in alcuni casi, sta valutando tre parametri zero (più uno) che avrebbero tutte le caratteristiche richieste dal tecnico. Uno per la difesa - Vertonghen -, uno sulla trequarti o in mezzo al campo - Bonaventura - e uno in attacco: Pedro. Il più uno, invece, è Dries Mertens: un sogno o poco più, al momento. Ma, in assoluto, da mesi è il primo nome che Fonseca ha fatto a Petrachi.

La sensazione, però, è che per il belga anche a Trigoria nutrano pochissime speranze, mentre gli altri obiettivi sono più concreti. Vertonghen ha aperto all’Italia, piace anche in Spagna e non esclude di restare, alla fine, al Tottenham. Vuole una squadra di alto livello e sarebbe il sostituto ideale di Smalling. Ci sta lavorando anche Baldini, mentre per Bonaventura la Roma parla direttamente con Raiola.[...]

