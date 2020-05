Calciomercato Roma, l'Arsenal pensa all'inserimento di Kluivert nella trattativa per il riscatto di Mkhitaryan

In attesa di conoscere quali saranno le decisioni dei governi in merito alla ripresa dei campionati di calcio, i club si stanno iniziando a muovere in vista del mercato estivo. La Roma ha come obiettivo quello di riconfermare per il prossimo anno Mkhitaryan, giocatore ritenuto da Fonseca fondamentale per il proprio gioco. L'Arsenal, nonostante il contratto in scadenza nel 2021, non sembra intenzionato a lasciarlo partire a una cifra inferiore ai 25 milioni di euro, ma secondo alcune indiscrezioni i Gunners starebbero pensando di chiedere ai giallorossi di inserire nella trattativa Justin Kluivert. Da capire se Petrachi sceglierà di accettare un possibile scambio oppure, vista la necessità di fare cassa, rifiuterà cercando di piazzare il giovane olandese in altri club.

(calciomercato.com)

