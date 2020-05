Calciomercato Roma: la Juventus punta Pedro, pupillo di Sarri. Il giocatore piace anche a Fonseca

Pedro a 32 anni è pronto a fare una nuova esperienza. Il suo contratto con il Chelsea scade a giugno e la Juventus è attenta anche a lui. Nel club bianconero ritroverebbe Sarri con il quale ha vinto l’Europa League 2019, ma ciò che frena l'operazione è l'età: a 32 anni (33 a luglio...), non è certo l’obiettivo ideale per una Juve che vuole ringiovanire. Ma non è l'unica squadra in Italia a volerlo perché anche la Roma si è mossa per lo spagnolo già a gennaio: Pedro tra gli esterni d’attacco è uno dei preferiti di Fonseca.

(Gasport)