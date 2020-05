Calciomercato Roma: ipotesi Sanchez per i giallorossi

La Roma potrebbe sferrare un'offensiva per Alexis Sanchez. Il cileno, di proprietà del Manchester United ma attualmente in prestito all'Inter, tornerà in Inghilterra a fine stagione ma la sua avventura in Serie A potrebbe ripartire dalla capitale. I giallorossi infatti vorrebbero cercare un accordo con i Red Devils per il prestito dell'ex Barcellona. La stessa formula usata l'estate scorsa per Smalling, attualmente in prestito alla Roma ma con un futuro ancora da decifrare. Stessa situazione per Mkhitaryan: l'armeno, in prestito dall'Arsenal, vorrebbe rimanere a Trigoria ma il club di Pallotta deve ancora trovare un accordo con i Gunners.

(Sky Sport)