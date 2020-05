Calciomercato Roma, Inter-Biraghi riscatto difficile: i giallorossi ci pensano

L'Inter non sembra essere intenzionata a riscattare il cartellino di Cristiano Biraghi, giunto dalla Fiorentina la scorsa estate nell'ambito di uno scambio di prestiti che ha visto Dalbert percorrere la strada opposta, verso Firenze. Così il terzino sinistro classe 1992, a fine stagione, farà ritorno alla Viola dove potrebbe però essere solo di passaggio. Come riferisce il quotidiano toscano, sul giocatore si sarebbe fatta viva la Roma, anche se il suo agente Mario Giuffredi, intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, nasconde le carte e prova ad andare a vedere le valutazioni dell'Inter. "È prematuro sapere cosa può succedere, dobbiamo vedere le idee dell’Inter, sono situazioni che andranno a definirsi nei prossimi due mesi – le parole del procuratore - È una situazione troppo strana e complessa per riuscire a fare una previsione".

(lanazione.it)

VAI ALL'ARTICOLO ORIGINALE