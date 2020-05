Il Lipsia è vicinissimo al riscatto di Schick. Come riporta l'emittente satellitare, infatti, il club tedesco avrebbe trovato un accordo con la Roma sulla base di 25 milioni, 3 in meno rispetto ai 28 pattuiti inizialmente. I giallorossi sono dunque disposti a concedere un piccolo sconto, ma solo in caso di versamento in un'unica soluzione della somma.

(sky sport)