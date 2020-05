In vista del prossimo calciomercato, la Roma si sta guardando intorno per quel che riguarda i giocatori in scadenza di contratto. E tra questi c'è anche Angel Gomes, talento classe '00 del Manchester United, che avrebbe rifiutato più volte le proposte di rinnovo degli inglesi. Sul giocatore, oltre ai giallorossi, ci sarebbe anche il forte interesse del Chelsea.

