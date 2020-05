Calciomercato Roma, i gemelli Miranchuk contesi dai giallorossi e dal Siviglia: già avviati i contatti con la Lokomotiv Mosca

Prima ancora di affrontarsi in campo per gli ottavi di finale di Europa League, Roma e Siviglia potrebbero incontrarsi per un obiettivo di mercato, ad essere più precisi per due obiettivi. Si tratta dei gemelli della Lokomotiv Mosca Aleksey e Anton Miranchuk, entrambi trequartisti di 24 anni, i quali vorrebbero vivere una nuova esperienza all'estero, preferendo però più il campionato spagnolo. Come riferisce il portale sportivo russo, oltre ai giallorossi e agli andalusi, sui due fratelli è da registrare anche l’interesse del Milan il quale aveva già provato ad ingaggiare Aleksey lo scorso inverno con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Ulteriori indiscrezioni provengono dalla stampa portoghese dove viene riferito che Roma e Siviglia avrebbero già avviato i primi contatti con la Lokomotiv Mosca che è disposta a trattare solo per un’offerta superiore ai 15 milioni di euro per ciascuno. Talvolta è difficile riuscire a distinguere i due Miranchuk, stesso fisico, entrambi alti 183 cm e, come detto, tutti e due ricoprono lo stesso ruolo, quello del trequartista. Tuttavia Anton è di piede destro ed è reduce da una stagione dove ha totalizzato solo 12 presenze tra tutte le competizioni, per via di alcuni infortuni che lo hanno martoriato durante l’anno, realizzando comunque 2 gol e un assist. Aleksey, invece, di piede sinistro, è riuscito a giocare di più, collezionando 24 gettoni, tra cui anche la doppia sfida di Champions League contro la Juventus, 9 reti e 5 assist.

(sport-express.ru - abola.pt)

