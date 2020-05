Calciomercato Roma: è derby con la Lazio per il terzino del Genoa Ghiglione

In campo era finita in parità (1-1 sia all'andata che al ritorno), in sede di mercato chi la spunterà? Roma e Lazio potrebbero tornare a sfidarsi in un derby di mercato in quanto a entrambi piace il terzino del Genoa Paolo Ghiglione. Le sue incursioni sulla fascia destra e gli assist che spesso regala ai suoi compagni di squadra (ne ha serviti 5 in campionato fino al blocco per il coronavirus), hanno attratto le attenzioni dei due club capitolini ingolositi, tra l’altro, anche da un contratto con il Grifone in scadenza tra 13 mesi che permetterebbe al 23enne ex Frosinone di partire a una cifra d'occasione. Come riferisce il portale specializzato in calciomercato, non solo Roma e Lazio hanno manifestato il proprio interesse per Ghiglione. Sulle sue tracce c'è da tempo il Milan e anche Atalanta e Fiorentina sembra ci abbiano fatto un pensierino.

(calciomercato.com)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE