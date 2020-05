Calciomercato Roma, Damm: "Mi hanno cercato i giallorossi ma offrivano poco"

Jurgen Damm è un esterno offensivo che a luglio andrà in scadenza di contratto. Attualmente al Tigres, il calciatore messicano parla così del suo futuro: "Tutto ciò che è uscito sono questioni di stampa, sappiamo come questo viene gestito cercando di dare notizie ed esclusive, alla fine l’unica verità la conosco io. Tutto ciò che si dice bisogna lasciarlo da parte. C’è stata un’opportunità per andare alla Roma o al Wolfsburg, ma offrivano poco. Sono venuto qui (in Messico, ndr) e ho giocato, abbiamo vinto titoli e poi andare in Europa quando sei molto giovane può essere controproducente. La migliore decisione è stata quella di andare al Tigres. Non mi ha fatto male non andare in Europa".

(mexico.as.com)