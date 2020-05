In casa Newcastle è tutto pronto per un cambio epocale. Il club inglese infatti passerà al Fondo di Investimento pubblico dell’Arabia Saudita (PIF), pronto a far follie nel prossimo mercato. L'obiettivo della nuova proprietà è portare il Newcastle in Champions grazie ad un importante campagna acquisti, a cominciare dalla difesa. I nomi che si fanno sono quelli di Stones del Manchester City e Chris Smalling in prestito alla Roma di proprietà dello United.

