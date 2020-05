In Argentina sono sicuri: la Roma ha puntato con decisione Gonzalo Montiel ed è pronta a fare sul serio per accaparrarsi il centrale classe '97 del River Plate. Come riferisce la trasmissione radiofonica 'Closs Continental', il club giallorosso ha già pronta la prima offerta per il River: 11 milioni da mettere sul piatto per convincere i 'milionarios' e per battere la concorrenza del Torino. Stando alle ultime indiscrezioni l'offerta del club giallorosso è attesa entro questa settimana.

(AM590)