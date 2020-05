Torna a farsi più che concreto l'interesse di un club turco per Mert Cetin, centrale della Roma arrivato in giallorosso la scorsa estate. Stavolta però non è il Galatasaray ad avanzare richieste, ma il Fenerbache, che stando a quanto riportato dal sito turco avrebbe già raggiunto un accordo di massima con Petrachi e i giallorossi per il prestito con diritto di riscatto del classe '97.

(aksam.com)

