Calciomercato Roma, dalla Spagna: per la difesa obiettivo Todibo del Barcellona

Nonostante l'attuale campionato rappresenti ancora un punto interrogativo per i club di Serie A, la Roma è già al lavoro in vista della prossima stagione. Petrachi infatti si sarebbe messo sulle tracce di Jean-Clair Todibo, difensore del Barcellona, in prestito allo Schalke 04 dallo scorso gennaio. Il ds giallorosso infatti sembra intenzionato a far valere i buoni rapporti con i blaugrana - grazie all'affare Carles Perez - per strappare il prestito del classe '99. Sulle tracce di Todibo però non c'è solo la Roma, il giocatore infatti interessa anche a Everton, Bayer Leverkusen, Milan, Watford, Southampton e Monaco.

(mundodeportivo.com)