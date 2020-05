Calciomercato Roma, dalla Spagna: anche i giallorossi pensano a Kökcü, ma il centrocampista vuole il Siviglia o l'Arsenal

Dopo essersi trasferito dal Groningen al Feyenoord a soli 14 anni, il centrocampista olandese, di origine turca, Orkun Kökcü, ormai 19enne, è pronto a fare il salto in un campionato più prestigioso. Il club di Rotterdam non vorrebbe perderlo, tanto da avergli proposto due offerte di rinnovo (il contratto scade nel 2023), entrambe però rifiutate dal giocatore classe 2000. Le buone prestazioni fatte vedere in Eredivisie hanno già attirato le attenzioni di parecchi club europei come Chelsea, Betis Siviglia, Atalanta e anche Roma. Tuttavia, come riferisce il portale sportivo spagnolo, Kökcü ha fatto già la sua scelta: unirsi al Siviglia o all'Arsenal, altre due squadre interessate a lui. Gli andalusi avrebbero individuato nel giovane centrocampista il giusto profilo per sostituire Éver Banega, prossimo a trasferirsi al Saudi Al Shabab. Anche i Gunners, che vorrebbero conoscere al più presto la decisione del giocatore, sarebbero intenzionati ad ingaggiare Kökcü come successore di Mesut Ozil, tanto da aver offerto già una cifra superiore ai 20 milioni di euro.

(estadiodeportivo.com)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE