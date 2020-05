Calciomercato Roma, dalla Germania: interesse per Niakhaté. Il ds del Mainz: “Non ci ha contattato nessuno”

La Roma si guarda intorno alla ricerca di un difensore che possa prendere il posto di Smalling nel caso in cui il centrale britannico non dovesse essere riscattato dai giallorossi. L'ultimo nome arriva dalla Germania: si tratta di Moussa Niakhaté, del Mainz. I giallorossi sarebbero pronti a presentare un'offerta per il classe '96. Il ds del Mainz però ha smentito qualsiasi tipo di voce: "È un grande talento, ma abbiamo saputo dell’interesse della Roma solo dai media e assolutamente nessuno ci ha contattato ancora. Non abbiamo bisogno di cedere giocatori per coprire qualche buco finanziario, siamo in una buona posizione". Il contratto di Niakhaté con il Mainz inoltre è in scadenza nel 2023 e il club tedesco non ha necessità di monetizzare dalla cessione del giocatore.

