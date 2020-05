Calciomercato Roma, dalla Germania: il Lipsia vuole pagare 20 milioni per il riscatto di Schick

Si preannuncia un braccio di ferro serrato tra Roma e Lipsia per il prezzo del cartellino di Patrik Schick. Il club tedesco infatti, che inizialmente aveva pattuito un diritto di riscatto fissato a 29 milioni, non sembra intenzionato a mettere sul piatto più di 20 milioni per riscattare l'attaccante. La Roma - dopo essere già andata incontro al Lipsia abbassando la cifra stabilita a causa dell'emergenza Covid - non ha intenzione di rinunciare alla richiesta di 24 milioni da versare in un unica soluzione.

(kicker.de)