Calciomercato Roma, contatti col Talleres per Bustos

La Roma continua a monitorare il mercato in cerca di attaccanti per la prossima stagione. La priorità sembra essere Moise Kean dell'Everton, ma per non farsi trovare impreparato il club giallorosso sta studiando anche un piano B. Petrachi infatti segue da tempo Nahuel Bustos, attaccante ventunenne del Talleres e ha ha avviato i contatti con il club: la richiesta del Talleres (che detiene l'80% del cartellino del giocatore) è di dodici milioni di euro, quattro in meno della clausola rescissoria che servirebbe per liberare l'attaccante prima del 20220 (data di scadenza del suo contratto). Bustos è seguito anche da la Napoli oltre che da Siviglia, Valencia e alcuni club tedeschi.

(corsport)