Calciomercato Roma, Bonaventura verso i giallorossi: possibile la firma già nelle prossime settimane

Giacomo Bonaventura è sempre più vicino alla Roma. La crisi causata dal Coronavirus ha colpito anche il bilancio del club giallorosso che, non potendo fare grandi investimenti, sta monitorando con attenzione il mercato dei giocatori a parametro zero. Tra questi c'è proprio Jack Bonaventura al quale il Milan gli ha comunicato già a febbraio la sua esclusione dalla rosa del prossimo anno. Come riferisce il quotidiano bergamasco, l'Atalanta, anche lei interessata al giocatore, sta per vedere sfumare l'opportunità di far tornare il classe 1989 marchigiano a Zingonia, dove è cresciuto, poiché già nelle prossime settimane il 5 rossonero potrebbe firmare con la Roma.

(Corriere di Bergamo)