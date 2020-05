In attesa di conoscere quale sarà il destino della Serie A, le squadre stanno già iniziando a muoversi in vista della prossima sessione di calciomercato. Secondo quanto riportato dal portale sportivo, il Torino starebbe valutando e parlando con il Cagliari per portare in granata Joao Pedro. Nei giorni scorsi sembrava che il giocatore fosse nel mirino anche della Roma, che però al momento non sembra essere in vantaggio sull'attaccante.

