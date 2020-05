Il nome di Hysaj è stato spesso accostato alla Roma nelle ultime sessioni di mercato. L'agente Mario Giuffredi ha fatto il punto della situazione smentendo un immediato passaggio in giallorosso: "È rimasto a Napoli perché quest'estate saltò la trattativa per portarlo via. Offerte per lui adesso non sono ancora arrivate. Se andrà sicuramente alla Roma? Tutte cavolate".

(Radio Punto Nuovo)