Stephan El Shaarawy potrebbe presto tornare in Italia dopo l'esperienza in Cina. Nei giorni scorsi si è parlato di un possibile ritorno di fiamma della Roma per il Faraone che ora è finito anche nel mirino della Juventus. Secondo il portale d'informazione, infatti, i bianconeri avrebbero già avviato le negoziazioni con lo Shanghai Shenhua per riportare l'attaccante. La trattativa è ben avviata e anche il tecnico Maurizio Sarri avrebbe dato l'ok per l'acquisto.

