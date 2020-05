Calciomercato, dalla Spagna: anche Real Madrid e Barcellona in corsa per Gravenberch. L'Ajax chiede 35 milioni

Ha solo 18 anni e il giovane mediano dell'Ajax Ryan Gravenberch ha già molte richieste dalle big d'Europa. Complice le ottime prestazioni mostrate in questa stagione dove è riuscito a collezionare 24 presenze impreziosite da 3 gol e un assist. Non solo la Roma sul centrocampista olandese, che può vantare il buon rapporto con Mino Raiola suo agente, ma, come riferisce il portale sportivo spagnolo, sulle sue tracce ci sono anche Real Madrid, Barcellona e alcuni club della Premier League che hanno già bussato alla porta dell'Ajax per chiedere informazioni. La risposta data è stata sempre la stessa: costa 35 milioni di euro. Cifra considerata elevata per un ragazzo di soli 18 anni, ma è un giocatore dal grande talento tanto che alla Johan Cruyff Arena viene spesso paragonato a Paul Pogba, per la sua forza fisica, per la sua visione di gioco e per la sua classe ed eleganza.

(donbalon.com)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE