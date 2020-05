Calciomercato, accordo raggiunto tra Inter e PSG per Icardi: ai nerazzurri 50 milioni più 7 di bonus

Sembra ormai al capolinea l'avventura di Mauro Icardi all'Inter. L'attaccante argentino ha trascorso l'ultima stagione in prestito con il Paris Saint Germain e, stando a quanto riportato dall'esperto di calciomercato, i francesi sarebbero riusciti a strappare il 'sì' dei nerazzurri per acquistare il suo cartellino a titolo definitivo. Accordo trovato sulla base di 50 milioni di euro più 7 di bonus - di cui 4 praticamente garantiti -. Da limare gli ultimi dettagli, per un'intesa totale che dovrebbe arrivare nella giornata di domani.

(gianlucadimarzio.com)

VAI ALL'ARTICOLO ORIGINALE