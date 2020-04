Talleres, Fassi (pres.): "Pastore vuole tornare qui? Mi riempie di orgoglio, ma è un desiderio difficile da realizzare"

RADIO CONTINENTAL CORDOBA - Javier Pastore non ha mai smentito la volontà un giorno di tornare in Argentina e terminare la propria carriera nel Talleres, squadra della città di Cordoba dove è nato calcisticamente. Di questo ne ha parlato il presidente del club, Andrés Fassi, in un'intervista rilasciata all'emittente radiofonica argentina dove ha dichiarato: "Mi riempie di orgoglio che Javier abbia detto di voler finire la carriera qui. Lo prendo come un desiderio che però oggi è molto difficile da realizzare". Se un ritorno al Talleres sembra un'ipotesi complicata, la Roma sta cercando comunque una sistemazione per il Flaco, soprattutto perché vuole liberarsi del suo alto ingaggio di 8 milioni lordi a stagione che pesa sul bilancio giallorosso fino al 2023.

#Talleres | Andrés Fassi: "Me llena el alma que Pastore diga que se quiera retirar en Talleres, lo tomo como un anhelo que hoy es muy difícil de cumplir" pic.twitter.com/WC1rJqWzK1 — A la Cancha (@a_la_cancha) April 14, 2020