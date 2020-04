PASTORE: "Posso dare ancora molto alla Roma. Se sarà possibile onorerò il contratto"

Torna a parlare Javier Pastore, al centro di voci di calciomercato che ne vorrebbero un ritorno in Argentina in futuro. Il trequartista argentino della Roma ha rilasciato un'intervista per l'emittente sudamericana. Questi alcuni stralci delle sue dichiarazioni:

" Questo periodo può avere gravi ripercussioni per tutti. L'Italia sta soffrendo molto. Sono orgoglioso di quello che sta facendo il mio club per dare una mano in questo momento, ed io stesso con i miei ex compagni del Palermo sto provando a fare la mia parte. Tante squadre hanno donato qualcosa e anche le persone stanno contribuendo. ″.

"Passare per l'Argentina prima del ritiro? Non ci penso per ora. Ho 30 anni, posso dare ancora molto al calcio in Europa e alla Roma, che ha creduto in me. In questo momento nella mia testa ho solo questo, se sarà possibile onorerò il contratto con la Roma fino al 2022. Poi potrebbe essere che la squadra abbia bisogno di altro tra un anno, o che io stesso possa cambiare idea, ma per ora penso alla Roma. Ora voglio solo allenarmi il più possibile per tornare nelle migliori condizioni ".

"Stipendi? Molti club stavano aspettando la scusa per abbassare gli stipendi ai giocatori. Squadre che magari avevano i costi molto alti... Noi della Roma per fortuna abbiamo un ottimo rapporto con la società. Nella settimana che viene avremo nuove comunicazioni. Dobbiamo stare a quanto ci dicono dall'alto e seguire le disposizioni perchè questo è un problema che sta riguardando tutti. Non è una cosa che riguarda solo le squadre o solo i giocatori. Siamo tutti sulla stessa barca".

(showsport)