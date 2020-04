Calciomercato Roma, Vertonghen apre alla cessione: "Voglio firmare per un club ambizioso"

PLAY SPORT - Jan Vertonghen, difensore centrale attualmente in forza al Tottenham, ha aperto nella giornata di oggi a una sua possibile partenza da Londra. Il belga ha infatti dichiarato che nella prossima stagione la sua intenzione sarebbe quella di firmare per il club giusto, che sia ambizioso e soprattutto che giochi in Europa. Sarebbero molte le squadre interessate a lui, e in lizza per ingaggiarlo sembra ci sia anche la Roma, che non ha la certezza di riuscire a trattenere Smalling anche per la prossima stagione. Queste le sue parole: "Voglio firmare con il club giusto, potrebbe essere il Tottenham o un’altra squadra. Deve essere però un club ambizioso, voglio giocare in Europa perché la nazionale è importante per me".

