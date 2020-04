Calciomercato Roma, torna di moda il nome di Taison: i giallorossi pianificano un nuovo assalto

In una recente intervista rilasciata ai media ucraini il tecnico della Roma Paulo Fonseca ha ammesso che, se ne avesse la possibilità, porterebbe volentieri nella Capitale due giocatori dello Shakhtar Donetsk. Uno di questi potrebbe essere Taison, un profilo che all'allenatore portoghese è sempre piaciuto, tanto che già la scorsa estate sembrava a un passo dal vestire la maglia giallorossa, come aveva confermato l'agente dell'esterno offensivo brasiliano alla redazione de LaRoma24.it. L'affare alla fine saltò per le richieste troppo alte del club ucraino (30 milioni corrispondenti alla clausola presente sul suo contratto), ma ora la Roma potrebbe rifarsi sotto. Come riferisce il portale specializzato in calciomercato, i capitolini starebbero pianificando un nuovo assalto per il classe 1988 il quale, dopo l'esperienza in Ucraina con le maglie di Metalist Kharkiv e Shakhtar Donetsk, sarebbe pronto a mettersi in gioco in un campionato più competitivo come quello italiano.

(calciomercato.com)

