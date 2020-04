Calciomercato Roma, Pallotta lavora per abbassare il monte ingaggi: in bilico i riscatti di Smalling e Mkhitaryan. Fuori budget gli stipendi di Dzeko e Florenzi

Con l'esplosione della pandemia coronavirus la trattativa per la cessione della Roma tra il presidente James Pallotta e l'imprenditore Dan Friedkin ha subito una brusca frenata, sebbene dalle parti di Huston fanno sapere che l'affare ancora non sia totalmente saltato. Tuttavia la trattativa con il magnate texano non decolla e questo provocherà inevitabilmente una spending review in casa giallorossa. Infatti Pallotta, come rivelato dal giornalista de La Gazzetta dello Sport Nicolò Schira tramite il proprio profilo Twitter, sta lavorando per abbassare il monte ingaggi della rosa del 20-30%. Perciò sono in bilico i riscatti di Smalling e Mkhitaryan, giunti l'estate scorsa in prestito rispettivamente dal Manchester United e dall'Arsenal, e risultano fuori budget gli stipendi di Dzeko e Florenzi, quest'ultimo ora in prestito al Valencia.

