Calciomercato Roma: non solo i giallorossi, anche Napoli e Torino su Pinamonti

Occhi puntati su Pinamonti. La Roma segue da tempo il giovane attaccante del Genoa con cartellino di proprietà dell'Inter: attualmente infatti i rossoblu hanno l'obbligo di riscattare il giocatore per 18 milioni, ma i nerazzurri conservano comunque un diritto di prelazione. Nel caso i cui Pinamonti non facesse ritorno a Milano, i giallorossi sarebbero pronti a proporre a Preziosi uno scambio con Perotti. Attenzione però anche a Napoli - che pensa a Pinamonti per il dopo Milik - e Torino, che potrebbe decidere di puntare sul giovane talento nel caso in cui Belotti dovesse trovare una nuova sistemazione.

(Gasport-Tuttosport)