“La Roma era interessata subito dopo l’Europeo. Il presidente ha contattato il mio agente, mi ha detto che ero nella loro lista, ma dopo non so cosa sia successo. Hanno preso un altro giocatore”. Parla cosí al programma Fotbal Club Ionut Nedelcearu, difensore rumeno dell’Ufa che conferma come sia stato ad un passo dal vestire la maglia della Roma quando giocava ancora con la Dinamo Bucarest.

(Fotbal Club)