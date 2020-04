Calciomercato Roma, Kroesche (ds Lipsia): "Il riscatto di Schick? A noi piace e sta bene qui ma il prossimo sarà un mercato diverso..."

BILD - Il direttore sportivo del Lipsia, Markus Kroesche, ha parlato al quotidiano tedesco facendo anche il punto della situazione su Schick, giocatore di proprietà della Roma, attualmente in prestito al club della Red Bull. Queste le sue parole sull'attaccante ceco: "Schick si trova molto bene qui e immagino che voglia restare, con la sua agilità e velocità ci offre diverse soluzioni inoltre ha una qualità tecnica elevata e questo si sposa molto bene col nostro tipo di calcio. Al momento l'opzione di riacquisto non è cambiata (29 milioni di euro, ndr), ora non abbiamo pressione di decidere perché c'è ancora tempo prima di decidere sul riscatto. Sarà un calciomercato diverso, dipenderà dal fatto che le leghe e le competizioni europee possano essere terminate, soprattutto perché questo significherebbe tanti introiti in più".

