Calciomercato Roma, Juventus e PSG su Calafiori. I giallorossi vogliono il rinnovo

Riccardo Calafiori è uno dei gioielli della Primavera della Roma, prima del grave infortunio aveva raccolto 4 convocazioni in prima squadra facendo ben sperare. Come scrive il sito dedicato al calciomercato, però, sul laterale classe 2002 ci sarebbe ora il forte interesse di Juventus e PSG. Calafiori compirà 18 anni tra meno di un mese e la Roma è intenzionata a fargli firmare un nuovo contratto di durata quinquennale, più lungo dell'attuale in scadenza nel giugno 2022. Ma la trattativa non è ancora partita e solo dal suo esito nelle prossime settimane si capirà il futuro.

