La Roma guarda in Bulgaria alla ricerca di giovani talenti. Come riporta il portale web, l'ultimo nome finito sotto la lente d'ingrandimento del club giallorosso è quello di Daniel Nachev del Levski Sofia. Il classe 2003, che a a soli 16 anni ha già totalizzato cinque presenze in prima squadra, è seguito anche dal Genoa.

(Sportlive.bg)