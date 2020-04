Calciomercato Roma: Florenzi verso un altro anno in prestito con diritto di riscatto

Il calcio è fermo, ma gli addetti del calciomercato lavorano sotto traccia. In casa Roma non é ancora delineato il futuro di Alessandro Florenzi che, secondo quanto riporta il sito specializzato, potrebbe non rimanere nella Capitale nemmeno l’anno prossimo. L'intenzione della società di Pallotta resta quella di venderlo, ma le difficoltà economiche del pallone potrebbero convincere i giallorossi a ragionare su un nuovo prestito con riscatto. Sul terzino, per il quale il Valencia difficilmente eserciterà il riscatto, ci sono Atalanta e Fiorentina

(calciomercato.it)

