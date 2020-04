Calciomercato Roma, dall'Inghilterra: il Manchester Utd non vuole tenere Smalling

Chris Smalling non sembra destinato a vestire di nuovo la maglia del Manchester United, club che detiene la proprietà del suo cartellino. Nonostante le sue possibilità di rimanere alla Roma nelle ultime settimane sembravano essere diminuite drasticamente, il futuro del giocatore potrebbe comunque essere lontano da Manchester: i Red Devils infatti hanno intenzione di monetizzare le cessioni di Smalling, De Gea e Phil Jones per incassare la liquidità necessaria per sferrare l'attacco per obiettivi ambiziosi come Sancho del Borussia Dortmund, Grealish dell' Aston Villa e Bellingham del Birmingham.

(Express)