Calciomercato Roma, dalla Turchia: Terim vuole Cetin al Galatasaray, pronta un’offerta

Il calcio è ancora fermo per l’emergenza Coronavirus, ma a non fermarsi mai è il calciomercato. Secondo quanto riportano dalla Turchia, il Galatasaray avrebbe inserito nella lista dei possibili acquisti per il futuro anche il difensore della Roma Mert Cetin. Il club allenato da Terim vorrebbe ricomporre una spina dorsale turca in squadra e per questo ha intenzione di cedere uno tra Luyindama o Marcao per arrivare ad acquistare a titolo definitivo il romanista, altrimenti opterà per un’offerta di prestito con diritto di riscatto

(fotomac.com)

