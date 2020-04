Calciomercato Roma, dalla Spagna: i giallorossi interessati a Junior Firpo, ma il terzino vuole rimanere al Barça

Il nome di Junior Firpo, terzino sinistro acquistato dal Barcellona la scorsa estate dal Betis Siviglia per 18 milioni più bonus, continua ad essere accostato alla Roma. Quella giallorossa è solo l'ultima delle squadre che sarebbero interessate al classe 1996 domenicano, di nazionalità spagnola, seguito già durante l’Europeo Under 21 e l’anno scorso nel Betis. Infatti su di lui ci sono anche Napoli e Inter. Tuttavia una fonte vicino a Firpo avrebbe rivelato al quotidiano sportivo catalano che, per adesso, sul tavolo non c’è alcuna offerta per il giocatore il quale vorrebbe continuare la sua esperienza nel Barcellona. Inizialmente il giovane difensore ha incontrato difficoltà ad adattarsi in un grande club come il Barça, ma poi, con l’arrivo di Quique Setien sulla panchina blaugrana, Firpo è riuscito a guadagnare più spazio in campo e ora non vorrebbe abbandonare il tecnico che gli ha dato così tanta fiducia.

(mundodeportivo.com)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE