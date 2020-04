Calciomercato Roma, dalla Spagna: anche il Siviglia di Monchi vuole Florenzi. I giallorossi chiedono 12 milioni

A fine stagione Alessandro Florenzi tornerà dal prestito al Valencia, ma potrebbe essere solo di passaggio a Trigoria. Anzi per il terzino romano potrebbe esserci anche l'ipotesi di non lasciare la Spagna e trasferirsi in un'altra squadra della Liga, nel Siviglia, dove il direttore sportivo Monchi lo accoglierebbe a braccia aperte, lui che lo ha conosciuto ai tempi della Roma. Secondo il portale iberico specializzato in calciomercato, l'agente di Florenzi, Alessandro Lucci, è in contatto con vari club che hanno mostrato interesse per il giocatore tra cui, appunto, il Siviglia che aveva già provato ad ingaggiarlo prima che partisse per Valencia. Il classe 1991 viene valutato dai giallorossi 12 milioni di euro.

(todofichajes.com)

